Figc, Andrea Barzagli entra a far parte del Club Italia: ruolo e dettagli

Dopo Daniele De Rossi, anche Andrea Barzagli entra a far parte del Club Italia: ecco il ruolo che ricoprirà

Definendo i quadri tecnici per la stagione 2021/22, la Figc ha confermato sei dei sette allenatori delle squadre giovanili, con Massimiliano Favo che sostituirà sulla panchina dell'Under 15 Patrizia Panico, nuovo tecnico della Fiorentina Women. A guidare l'Under 21 nel prossimo biennio sarà sempre Paolo Nicolato, che ha rinnovato il contratto fino al 2023. Oltre a Mirco Gasparetto potrà contare come assistente anche su Daniele Gastaldello, che prenderà il posto di Panico. Confermati anche Alberto Bollini (Under 20), Carmine Nunziata (Under 19), Daniele Franceschini (Under 18), Bernardo Corradi (Under 17) e Daniele Zoratto (Under 16).