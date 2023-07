Euro2032, candidatura congiunta Italia-Turchia, Malagò: “Giusto condividere”

Se pochi mesi fa era sfida tra Italia e Turchia per ospitare gli Europei del 2032, adesso si è arrivati ad un punto di svolta. I due paesi vanno verso l'organizzazione congiunta della rassegna, visti gli investimenti importanti che entrambe le federazioni dovranno sobbarcarsi. "Non dico fosse l'unica soluzione, ma certo data la situazione è la migliore". Così il presidente del CONI, Giovanni Malagò .

Nel mese di aprile di quest'anno, la FIGC ha consegnato all'UEFA il dossier delle città indicate per ospitare la competizione europea. Nello stesso momento anche la Turchia si è fatta avanti, proponendo le proprie sedi. Ora è arrivata la decisione, condivisa, di non concorrere l'uno contro l'altro ma di cooperare. "Considerati gli investimenti da fare, è meglio condividere. La Turchia? E' un Paese importante e si è candidata molte volte da sola senza ottenere l'assegnazione...". Conclude infine il numero uno del CONI.