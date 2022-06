Cannavaro: “Nostre strutture peggiori al mondo. Real ha rifatto stadio in pandemia”

L'ex campione del mondo nel 2006 Fabio Cannavaro , nel corso di un intervista a Il Corriere dello Sport, ha lanciato un durissimo attacco al nostro calcio. L’ex Inter e Juventus si è soffermato in particolare sulla crisi del calcio italiano e sul problema degli stadi nel nostro paese.

"Bisogna investire sulle strutture e creare introiti: loro lo hanno capito in anticipo, mentre le società italiane si basano soltanto sui diritti televisivi. Le cattedrali nel deserto di Italia 90 con le piste intorno sono finite: il Real, in pandemia, ha investito in uno stadio dove si potrà fare qualsiasi cosa. Le nostre strutture sono le peggiori al mondo. Di certo d'Europa".