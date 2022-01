Back to school, Schillaci protagonista su Italia1: “Meglio battere un rigore…”

L'attaccante palermitano tornerà sui banchi di scuola all'età di 57 anni, grazie al programma "Back to school"

Salvatore Schillaci, conosciuto dal grande pubblico come Totò durante le sue “Notti magiche” ai Mondiali di Italia '90, tornerà in televisione con “Back to school”: format condotto da Nicola Savino, in onda su Italia 1, che porterà 25 allievi VIP tra i banchi di scuola. Il calciatore originario di Palermo, ospite a "Verissimo", ha ripercorso la sua esperienza nel programma raccontando inoltre qualche aneddoto legato alla sua vita.