Albania-Italia, probabili formazioni: linea verde per Mancini, riecco Chiesa

Dopo gli impegni proficui di Nations League nel mese di settembre, l' Italia torna in campo per affrontare due amichevoli internazionali durante la sosta per i Mondiali in Qatar . La compagine guidata da Roberto Mancini non ha centrato la qualificazione alla rassegna iridata in Asia, la seconda consecutiva dopo la mancata partecipazione a Russia 2018 . Gli azzurri sfideranno il 16 novembre l' Albania a Tirana e il 20 novembre l' Austria a Vienna.

Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha convocato ventotto calciatori per i due test, tra cui diversi giovani provenienti dall'Under 21 ed il classe 2006 di proprietà dell'Udinese, Simone Pafundi. Mancini dovrà fare a meno di Toloi, Emerson, Frattesi, Scamacca e Cristante. Al loro posto sono stati chiamati Pinamonti e Parisi. Ritrova la maglia azzurra (e con ogni probabilità la titolarità) dopo un anno e mezzo anche Vincenzo Grifo, autore di otto reti in diciannove presenze in Bundesliga. Tanti cambi ed esperimenti per l'allenatore ex Inter e Manchester City, in una gara utile a mostrare i progressi del giovane gruppo a disposizione. Nel probabile 3-4-2-1, inedito per gli azzurri, davanti a Donnarumma pronta la difesa a tre con il giovane Scalvini, che ha esordito a giugno contro la Germania, Bonucci e Bastoni. Ballottaggio in mediana tra Barella e Tonali, con Verratti sicuro del posto. In avanti, Grifo unica punta, supportato da Raspadori e uno tra Zaniolo ed il rientrante Chiesa.