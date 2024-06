Albania, Bajrami: “Noi tutti motivati. All’Europeo per lottare per ogni punto”

Intervenuto ai microfoni di SuperSport dopo il successo in amichevole contro l'Azerbaigian, il trequartista del Sassuolo e della Nazionale albanese Nedim Bajrami, a una settimana dalla sfida d'esordio a EURO 2024 contro l' Italia: "Qui in Nazionale siamo tutti motivati, ognuno darà il massimo. Proviamo sempre il tiro da fuori area. Asani ha anche segnato un super gol nell'ultima partita. Dobbiamo continuare così.

Andremo tutti all'Europeo, lotteremo per ogni punto, per ogni pallone, ci siamo preparati molto bene. Credo che ora siamo pronti. Con Broja andiamo molto d'accordo, non solo in campo, ma anche fuori. Siamo tutti pronti, l'allenatore sa chi partirà titolare. Ci siamo sentiti molto bene in queste 2 partite. Gli avversari sono molto difficili per noi. Dobbiamo dare il massimo".