Italia Under 21, sfida all’Irlanda verso Euro 2023: la classifica nel gruppo F

Gli Azzurrini guidati dal commissario tecnico Paolo Nicolato , affronteranno nella giornata di oggi i pari età dell' Irlanda nella gara valevole per le qualificazioni agli Europei 2023 , in programma alle 18:30 al "Tallaght Stadium" di Dublino .

Per l'Italia Under21, inseriti nel gruppo F insieme a Svezia , Bosnia , Lussemburgo , Irlanda e Montenegro , si tratta del quinto match in calendario. Nei quattro impegni precedenti, la compagine capitanata da Marco Carnesecchi ha collezionato tre vittorie e un pareggio, collocandosi al secondo posto a quota dieci punti dietro la Svezia capolista.

Diversa però la situazione della selezione scandinava, distante dall'Italia una sola lunghezza ma con una partita in più, così come anche il Montenegro, appaiato a sette punti ma con sei gare già disputate. L'Irlanda, avversario odierno degli azzurri, occupa la quarta posizione a pari punti con la compagine balcanica ma con quattro gare all'attivo. Fondamentale quindi per l'Italia conquistare punti preziosi per conservare il vantaggio numerico, in materia di gare disputate, sulla Svezia, quest'ultima impegnata oggi alle ore 18 contro la Bosnia.