Italia Under-20, il palermitano Montevago convocato per il Mondiale in Argentina

Ci sarà anche un palermitano nella Nazionale Italiana ai prossimi campionati mondiali Under 20. Si tratta di Daniele Montevago, in forza alla Sampdoria con un passato nelle giovanili del Palermo

Prodotto delle giovanili dell' U.S. Città di Palermo , Daniele Montevago si è trasferito alla Sampdoria nell'estate del 2019. Dopo la gavetta nella formazione Primavera, l'attaccante classe 2003 ha fatto il proprio esordio tra i professionisti della Serie A a "San Siro" contro l' Inter , lanciato dal mister blucerchiato Dejan Stankovic .

Montevago si è conquistato una convocazione da parte del C.T. Carmine Nunziata nella formazione under 20 della Nazionale italiana in vista dei prossimi campionati Mondiali che si terranno la prossima estate in Argentina. Questa la lista completa: