Italia-Ucraina, Spalletti verso Euro 2024: “Donnarumma gioca. Chiamato Verratti e…”

Dopo il deludente pareggio in trasferta contro la Macedonia del Nord, al suo debutto sulla panchina dell'Italia, Luciano Spalletti rivolge la sua attenzione alla sfida di martedì 12 settembre contro l'Ucraina a San Siro. Step fondamentale, se non decisivo, nel percorso di qualificazione degli azzurri agli Europei del 2024. L'ex tecnico del Napoli, erede del dimissionario Roberto Mancini, in qualità di commissario tecnico della Nazionale italiana, ha approfondito alcuni temi delicati in sede di conferenza stampa alla vigilia di un match di fondamentale importanza per Immobile e compagni.