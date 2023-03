Italia-Serbia Under 21, Niccolò Pierozzi: “Io ed Edoardo una cosa sola. L’esordio…”

Fa il suo esordio in Under 21 il laterale della Reggina, dedica anche al gemello

"Spero ovviamente di avere altre occasioni, ma queste si costruiscono solo con il lavoro quotidiano. Ce la sto mettendo tutta. La prossima partita a Reggio Calabria? Sarà bellissimo, perché sono sicuro che il pubblico di Reggio Calabria verrà in massa allo stadio a sostenerci e a godersi una serata che con la Nazionale non capitava da tanto tempo. I tifosi della Reggina sono fantastici, e noi giocatori siamo i primi a essere dispiaciuti per il momento poco favorevole che stiamo vivendo", queste le dichiarazioni all'esordio con la maglia della Nazionale Under 21 di Niccolò Pierozzi , esterno in forza alla Reggina.

Per quanto riguarda il rapporto con il gemello Edoardo, ex Palermo ed oggi in forza al Como: "Siamo una cosa sola, e lo siamo anche a distanza. Ovviamente siamo cresciuti insieme, ora le nostre giovani carriere hanno preso strade diverse ma il sostegno a vicenda non manca mai. E' più contento lui di me per questo esordio, una grandissima emozione. E credo di aver giocato anche un buon primo tempo".