Italia-Montenegro Under 21, verso Euro 2023: Lucca novità degli azzurrini di Nicolato

Seconda gara di qualificazione a Euro2023 per l'Italia Under21 del tecnico Paolo Nicolato. Gli Azzurrini saranno in scena alle ore 17:30 a Vicenza contro il Montenegro. Fra i convocati presente l'ex Palermo Lorenzo Lucca

⚽️

Prosegue con la seconda gara il cammino dell'Italia Under 21 di Nicolato verso Euro 2023, compwtizione di categoriache si disputerà in Romania e Georgia.

Gli Azzurrini saranno di scena oggi pomeriggio alle ore 17:30 allo stadio "Romeo Menti"di Vicenza contro il Montenegro, dopo aver conquistato i primi tre punti giorno 3 settembre, vincendo contro i pari età del Lussemburgo al "Castellani" di Empoli per 3-0, grazie ad un autogol e alle reti di Pirola e Cancellieri.

Nella sfida contro la squadra balcanica sarà presente anche l'ex Palermo, adesso in forza al Pisa, Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 convocato dal ct Nicolato al posto dell'infortunato Roberto Piccoli, calciatore in forza all'Atalanta autore di un'ottima prestazione contro il Lussemburgo. costretto a tornare a casa per una distorsione alla caviglia la cui entità è ancora da valutare. Il bomber originario di Moncalieri è stato protagonista di un inizio di stagione brillante, firmando un assist all'esordio in Serie B e una doppietta, decisiva e da subentrato, alla seconda giornata contro l'Alessandria. L'alba luminosa di una nuova avventura professionale con la maglia del Pisa dopo i tredici gol realizzati in Serie C con il Palermo di Boscaglia prima e Filippi poi.

Nel proprio girone di qualificazione, l'Italia Under 21 è stata inserita nel gruppo F insieme a Lussemburgo, Montenegro, Repubblica d'Irlanda, Svezia e Bosnia Erzegovina. Alla prima gara contro la piccola nazionale lussemburghese, Nicolato ha schierato i suoi in campo con un classico 4-3-3. Confermatissimo Carnesecchi, il portierino in forza alla Cremonese ma di proprietà dell'Atalanta, dopo le prodezze sfoderate in questo primo scorcio di stagione. Difesa a quattro da destra a sinistra formata da Bellanova, Carboni, Pirola e Udogie, quest'ultimo titolare nell'Udinese di Luca Gotti. Centrocampoilluminato da talento e fosforo di Sandro Tonali, neo capitano della squadra, ai suoi lati agiscono da intermedi Samuele Ricci e Nicolò Rovella, entrambi titolarissimi nelle rispettive squadre di club, ossia Empoli e Genoa. Attacco degli azzurrini, infine, che contro il Lussemburgo era guidato da Piccoli e che ora, contro il Montenegro, potrebbe vedere protagonista, dal primo minuto o a gara in corso, Lorenzo Lucca, nel ruolo a lui proprio di terminale boa in un tridente completato dai Cancellieri, autore di un gol alla prima, e Colombo.

Nella sfida di stasera la formazione titolare dovrebbe rimanere pressochè uguale all'undici che ha liquidato 3-0 il Lussemburgo, eccezion fatta per il forfait di Roberto Piccoli, tornato a Bergamo dopo l'infortunio. In panchina scalpitano infine il giovane Fagioli, talentino della Juventus fatto esordire lo scorso anno in Serie A da Andrea Pirlo, e Eddie Salcedo, attaccante talentuoso da poco trasferitosi in prestito allo Spezia.