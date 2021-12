Italia, Mancini: “Vittoria Mondiale? Intanto qualifichiamoci, abbiamo possibilità”

Le dichiarazioni di Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, sulle possibilità dell'Italia nei playoff per Qatar2022

Il ct azzurro si dimostra fiducioso per i prossimi impegni dell'Italia, che a marzo 2022 si giocherà la qualificazione ai Mondiali in Qatar tramite la fase playoff. La compagine capitanata da Giorgio Chiellini, dopo il secondo posto nel gruppo di qualificazione dietro la Svizzera, dovrà affrontare la Macedonia del Nord, nel primo turno dei playoff, il 24 marzo alle 20:45 al "Renzo Barbera" di Palermo. In caso di vittoria, gli azzurri si scontreranno con la vincente della sfida tra Portogallo e Turchia.