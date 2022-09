Italia, Mancini: “Porta della Nazionale aperta, chi ha sbagliato si scusi e ritorni”

"La nostra è una delle migliori nazionali al mondo. Se si riesce a migliorare qualcosa e dare fiducia ai giovani, c’è margine per fare bene. Non si può pretendere che un ragazzo non sbagli mai. Si può sbagliare, lo dico sempre, e per questo la porta della Nazionale è aperta a tutti, anche a chi ha avuto comportamenti non giusti: basta scusarsi con la squadra e tornare. Perché sono rimasto alla guida dell'Italia? Vincere con la Nazionale credo sia la cosa più bella che ci possa essere. Dare una gioia del genere a 60 milioni di italiani è stata una cosa incredibile. La delusione per la mancata qualificazione per il Mondiale in Qatar non mi passa perché è stato totalmente ingiusto, ma anche le sconfitte vanno affrontate, anche le più difficili. Le Final Four di Nations League? Le abbiamo meritate. Abbiamo battuto l'Inghilterra che potrebbe vincere il Mondiale e anche una squadra forte come l'Ungheria. L'uso dei social può distrarre i calciatori? Bisogna fare attenzione. I ragazzi hanno la possibilità di giocare a calcio e fare la cosa più bella che si possa fare. Per fare il calciatore bisogna essere sempre concentrati per rendere al massimo, visto che la carriera non dura in eterno".