Italia-Macedonia, Viviana Lo Monaco del M5S: “Tutelare commercianti in regola”

Il pensiero del capogruppo consiliare del M5S al Comune di Palermo, Viviana Lo Monaco, in merito all'ordinanza emanata dal Sindaco, Leoluca Orlando, in occasione le match tra Italia e Macedonia in programma al "Renzo Barbera"

Tutto pronto per la delicata gara del "Renzo Barbera" che metterà di fronte l'Italia e la Macedonia del Nord, nell'ultima occasione per gli azzurri di provare a conquistare l'accesso ai Mondiali in Qatar. Per l'occasione, lo stadio della città di Palermo avrà riportata la capienza al 100% e in pochi giorni l'impianto di Viale del Fante ha già fatto registrare il tutto esaurito per la semifinale playoff tra la compagine di Mancini e la selezione di Milevski . Proprio a causa della ingente affluenza di pubblico, nelle scorse ore il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, ha emanato un'ordinanza che proibisce la vendita di alcolici nelle zone limitrofe allo stadio. Non sono mancate però le prese di posizione anche dal mondo politico in relazione al provvedimento, tra cui quella di Rosalia Viviana Lo Monaco, consigliere del comune di Palermo e capogruppo del Movimento 5 Stelle. Queste le sue dichiarazioni sul tema.

"Le ordinanze sindacali n. 25 e 28, che prevedono l'adozione di misure di sicurezza per l’incontro di calcio di domani 24 marzo, che si svolgerà presso lo stadio di Palermo 'Renzo Barbera', rischiano di penalizzare esclusivamente gli operatori economici in regola, senza ottenere gli effetti sperati di tutela dell'ordine pubblico. Comprendo la necessità di un provvedimento straordinario che vada incontro alle preoccupazioni espresse dalla Questura di Palermo, tuttavia, ritengo che gli sforzi dell'Amministrazione comunale dovrebbero prima di tutto essere rivolti a tutte quelle attività che abusivamente occupano il suolo pubblico, somministrando bevande e cibo - e in particolare alcolici - anche in assenza di una regolare SCIA. L'auspicio è quello di una maggiore attenzione al territorio, nella consapevolezza che il decoro urbano e la sicurezza sono obiettivi da perseguire ogni giorno, anche e soprattutto per incentivare l'economia sana della nostra città"