Italia-Macedonia, Verratti: “Dovevamo vincere ma il calcio è così. Dato il massimo”

Le dichiarazioni di Verratti al termine di Italia-Macedonia 0-1 al Barbera di Palermo. La nazionale azzurra non parteciperà ai Mondiali

Marco Verratti , centrocampista azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport al seguito della cocente sconfitta contro la Macedonia del Nord allo stadio 'Barbera' di Palermo , con la nazionale italiana che non parteciperà per due edizioni consecutive ai prossimi Mondiali.

"Adesso è dura capire quello che stiamo vivendo perché è una delusione grande. Una partita che abbiamo dominato e avevamo l'obbligo di vincere, non si può arrivare alla fine perché il calcio è così. È stato un incubo perché eravamo superiore e potevamo fare meglio. Nelle partite da dentro fuori è così, difficile spiegarlo. Con la squadra che abbiamo avevamo tutte le carte in regola per andare avanti. Passare dalle stelle alle stalle è dura, sono sicuro che tutti uscendo da qui sanno che hanno dato il massimo".