Italia-Macedonia, probabili formazioni: Raspadori sfida Elmas. Torna Chiesa, ok Gatti

La Nazionale italiana di Luciano Spalletti non deve assolutamente fallire l'appuntamento con la qualificazione al prossimo Europeo del 2024 ed è chiamata a superare due ostacoli calla portata ma non privi di insidie. Questa sera alle 20.45 all'Olimpico di Roma, la formazione azzurra sfida la Macedonia del Nord , incubo dell'ultimo periodo della nostra Nazionale ricordando il ko a Palermo costato l'eliminazione dai playoff per i Mondiali 2022 in Qatar e il pareggio incassato in extremis nella gara in trasferta in questo gruppo per le qualificazioni. L'Inghilterra è al comando di questo girone con 16 punti in 6 partite, a +6 sull'Italia e a +9 sulla Macedonia del Nord, seconda e terza classificata.

Non sono poche le defezioni per il CT Spalletti, costretto a rinunciare agli infortunati Meret, Calabria, Scalvini, Toloi, Locatelli, Pellegrini, Zaccagni e Retegui, oltre che a Bastoni nelle ultime ore, ricordando anche la squalifica di Di Lorenzo. In questa penultima gara del gruppo C, l'Italia è chiamata a vincere per avere due risultati su tre a disposizione per il gran finale in Germania contro l'Ucraina, con il match che per ovvi motivi si disputerà su campo neutro. In difesa tre interisti su quattro con Darmian, Acerbi e Dimarco, mentre a completare il reparto c'è lo juventino Gatti in vantaggio sul granata Buongiorno. A centrocampo riecco Jorginho alla sua prima apparizione sotto la guida Spalletti, con la cabina di regia affidata al giocatore dell'Arsenal che sarà anche il rigorista. Barella e Bonaventura completeranno il terzetto mentre il tridente offensivo presenterà alcune novità. Raspadori sembrerebbe essere favorito su Scamacca al centro, sfidando il compagno di club Elmas, mentre ai lati agiranno Berardi e Chiesa, con il bianconero tornato a disposizione dopo il forfait della sosta precedente. Vicario, Biraghi, Colpani e Kean sembrano invece diretti verso la tribuna, non partecipando al match contro i macedoni.