Italia-Macedonia, Pandev e il play-off Mondiale: “Loro favoriti ma noi ci crediamo”

Goran Pandev ha a cuore sia l'Italia sia la Macedonia ma non ha dubbi su quale squadra tifare alle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar

Una carriera trascorsa quasi interamente in Italia ma, nei prossimi play-off per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 , Goran Pandev tiferà per la sua Macedonia . L'ex Lazio, Napoli ed Inter ha deciso di ritirarsi dalla nazionale macedone al termine dello scorso campionato Europeo .

L'attaccante classe 1983 attualmente in forza al Genoa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RAI Sport in vista del match contro l'Italia di Mancini in programma il 24 marzo al "Renzo Barbera" di Palermo: "La nazionale azzurra è la favorita. Gioca in casa e ha vinto l’ultimo Europeo. Ma la Macedonia ci crede, anche perché non abbiamo nulla da perdere. La gente ci crede perché sa quanto possono dare questi ragazzi che hanno dalla loro la spensieratezza Io ho deciso di lasciare dopo l’Europeo. È stato il massimo, la Macedonia non ci era mai riuscita. Io con la Nazionale italiana? Per me l’Italia è la seconda casa, i miei bambini sono qui, ma ho sempre avuto la Macedonia nel cuore".