Italia-Macedonia, Mancini sfida Milevski: dove vederla in tv e probabili formazioni

L'Italia di Roberto Mancini e la Macedonia di Milevski si apprestano a sfidarsi nel match valido per la semifinale play off in vista dei mondiali: probabili formazioni, statistiche e curiosità sulla sfida

⚽️

In data 24 marzo, l'Italia di Roberto Mancini ospiterà la Macedonia. In palio l'accesso diretto alla finale dei play off . La nazionale azzurra e la compagine giallorossa si affronteranno a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio "Renzo Barbera".

Una gara da dentro o fuori per gli uomini di Mancini che arrivano da un deludente secondo posto nel girone qualificazione in cui di è classificata dietro la Svizzera, graziata dagli undici metri da Jorginho nell’ultimo scontro diretto terminato 1-1. Complice anche il passo falso nell’ultimo turno in casa dell’Irlanda del Nord, pareggio per 0-0, senza mai essere pericolosi. Un dato che ha del clamoroso, proprio l’Italia campione d’Europa la scorsa estate, rischia di non partecipare al prossimo Mondiale in Qatar . Per qualificarsi la formazione di Mancini deve battere prima i macedoni e poi la vincente tra Portogallo e Turchia: centrare l'obiettivo è praticamente un obbligo per evitare il secondo fallimento dopo il mancato accesso a Russia 2018.

Macedonia del Nord, reduce dalla storica partecipazione all’europeo la scorsa estate, forte della seconda posizione raggiunta dietro la corazzata Germania nel girone di qualificazione, arriva al match di Palermo con consapevolezza ed entusiasmo per centrare il sogno qualificazione. Pesante l'assenza di Elmas tra gli uomini di Milevski.

Convocazioni diramate negli scorsi giorni e squadre pronte a darsi battaglia nella sfida ad eliminazione diretta.

Di seguito le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Berardi. Allenatore: Roberto Mancini.

Macedonia del Nord (4-5-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Spirovski, Bardhi, Ademi, Ethemi; Trajkovski. Allenatore: Blagoja Milevski.

Il match tra Italia e Macedonia sarà trasmesso in chiaro su Rai 1.