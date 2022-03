Italia-Macedonia, Jorginho: “Sono incredulo. Rimorso a vita per i rigori sbagliati”

L'Italia è stata eliminata dai play-off per il Mondiale al Barbera di Palermo. Queste le dichiarazioni di Jorginho, centrocampista azzurro

Delusione sul volto di Jorginho, uno degli eroi di Wembley che però nella fase a gironi per le qualificazioni ai Mondiali ripensa a quei rigori sbagliati contro la Svizzera, in particolare l'ultimo allo scadere all'Olimpico, i quali avrebbero proiettato la nazionale italiana in Qatar. Queste le dichiarazioni del regista azzurro ai microfoni di Rai Sport: