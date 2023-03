Italia-Inghilterra, Southgate: “Kane straordinario. Oggi mostrati due volti diversi”

Le dichiarazioni in sede di conferenza stampa del commissario tecnico della nazionale inglese, Gareth Southgate al termine del match tra Italia-Inghilterra . Di seguito, le sue parole:

"Kane è stato straordinario, battere il record in queste condizioni dimostra tutta la forza mentale che lui ha. E' davvero un traguardo eccezionale, i giocatori hanno esultato per lui e questa è una reazione sia al record che a ciò che ha dovuto subire in Qatar".