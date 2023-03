Italia-Inghilterra, Southgate: “Il Napoli vincerà il campionato. Qui grande storia”

Domani 23 febbraio in campo Italia e Inghilterra nella gara valida per le qualificazioni agli Europei 2024 . Oltre agli azzurri e ai "Tre Leoni", nel gruppo C presenti anche Macedonia del Nord, Ucraina e Malta . Alla vigilia del match, in programma allo stadio "Maradona" di Napoli alle 20:45, il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate , è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni

"Alcuni giocatori hanno fatto parte di tutto il percorso di questi 4-5 anni, altri sono entrati in corso. Ciò che abbiamo fatto in passato non è pertinente per domani sera, dobbiamo avere l'umiltà per lavorare bene ancora una volta. Qui non vinciamo dal 1961, dobbiamo fare la storia. Questa squadra ha già battuto diversi record: l'Italia sarà molto motivata, è una squadra molto forte anche se non s'è qualificata al Mondiale. Preoccupato per la sicurezza dei tifosi inglesi a Napoli? Tutti non vedono l'ora di vivere Napoli, di vivere questa esperienza. Giochiamo in una città che ama il calcio, ha una grande storia. Ricordo ancora il Napoli di Maradona e Careca. Chiediamo ai nostri tifosi di essere buoni turisti, di rispettare la cultura locale e spero che tutto nei prossimi due giorni possa andare per il verso giusto. La storia calcistica in questa città è molto ricca, il Napoli è una squadra fantastica e vincerà il campionato. E sarà in lizza anche per la vittoria della Champions League"