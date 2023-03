Italia-Inghilterra, Politano: “Potevamo fare meglio. Malta? Ci sarà solo la vittoria”

"Penso che nel secondo tempo si sia vista una bella Italia, con l'Inghilterra chiusa nella propria metà campo. Peccato non aver ripreso la partita. C'è bisogno di tempo perché loro venivano a prenderci e non siamo stati bravi nel palleggio nella prima frazione di gioco. Abbiamo sbagliato tanti palloni che non sono da noi e poi loro sono bravi nelle ripartenze. Abbiamo preso due gol nelle situazioni di calcio da fermo. Potevamo far meglio ma c'è solo da imparare da queste partite. Contro il Malta? Non esisterà un altro risultato al di fuori della vittoria, assolutamente"