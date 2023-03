Italia-Inghilterra 1-2, Retegui segna ma non basta. Rice e Kane mettono Mancini ko

La partita si è sbloccata al 13' quando Harry Kane ha raccolto il pallone arrivato a spiovere dalla bandierina. Il centravanti del Tottenham ha calciato trovando la respinta di Di Lorenzo che ha involontariamente favorito il tocco vincente di Declan Rice , mediano in forza al West Ham, con il portiere Gianluigi Donnarumma fuori causa. Al 41' ancora Di Lorenzo protagonista in negativo, per altro proprio nella sua Napoli. Cercando di contenere Kane, il numero due azzurro ha allargato il proprio braccio, con un contatto netto con il pallone. L'arbitro, dopo aver controllato l'episodio al VAR, ha concesso il calcio di rigore all'Inghilterra. Dal dischetto lo stesso Kane ha spiazzato Donnarumma con un potente destro a mezza altezza alla sinistra del portiere del PSG. Gol importante per il centravanti degli Spurs che con questa rete è diventato il miglior marcatore della storia della Nazionale inglese, superando il record appartenuto a Wayne Rooney. Colpo del KO sfiorato al tramonto del primo tempo da Grealish, autore di un tocco maldestro davanti alla porta quasi sguarnita servito da pochi passi dalla destra dallo stesso Kane. L'errore dell'attaccante del Manchester City ha dunque graziato gli azzurri da un finale di primo tempo che sarebbe stato ancor difficile da digerire.

Al 57' l'Italia ha riaperto la partita proprio con Retegui, alla prima vera occasione da gol dell'oriundo. L'italo-argentino è stato servito perfettamente da Lorenzo Pellegrini in area di rigore ed ha fulminato con un destro potente ed angolato Jordan Pickford. Al 79' l'Inghilterra è rimasta in dieci uomini per il secondo cartellino giallo rimediato in pochi minuti da Shaw, con la decisione dell'arbitro che è arrivata qualche minuto dopo il fallo del difensore dello United su Retegui. A nulla valgono gli sforzi nel finale degli azzurri, con un assedio finale che non è riuscito a concretizzarsi.