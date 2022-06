Italia-Germania, De Rossi: “Mancini la persona giusta. Ricambio generazionale…”

Le dichiarazioni di Daniele De Rossi, assistente del commissario tecnico Roberto Mancini, alla vigilia della gara tra Italia e Germania

"Non pensavo che la differenza tra le due squadre fosse così ampia. Ora tiferò Argentina. Mancini? L’allenatore ha tantissima esperienza più di me, ci ha tirati fuori da una situazione analoga, anche se non uguale. Non venivamo dalla vittoria di un Europeo, quindi ora è molto più facile e abbiamo la persona giusta. Rosa? Il materiale è quello giusto, poi gli anni passano per tutti e c’è sempre bisogno di ricambio generazionale: ce ne sarebbe stato anche se ci fossimo qualificati ai Mondiali. Ci sono sempre stati giocatori in Italia e li abbiamo anche adesso. Se uno pensa che ha due anni per preparare un’altra manifestazione può prendersi del tempo per programmare. Uno prepara le partite e il futuro della Nazionale poi vedremo cosa dirà il campo: con l’Argentina abbiamo cambiato poco e abbiamo perso. Ma dipende anche da voi e da quello che guardate: se volete vedere dietro la collina o vi basta un pareggio con la Germania adesso. Sono cose che il mister valuterà e penso che cambierà qualcosa".