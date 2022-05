Italia-Argentina, Scaloni: “Dybala? Scelga bene il suo futuro. Di Maria-Juventus…”

Alla vigilia di Italia-Argentina, valida per la Supercoppa Maradona, ha tenuto una conferenza stampa il CT albiceleste Scaloni

"Mi piacerebbe vincere, è un trofeo e quindi un titolo. Senesi? E' stato inserito in molte pre-liste. In quelle precedenti poi non è venuto perché eravamo coperti ma lui ha fatto un ottimo campionato. Omaggio a Maradona? E' giusto, lui non finirà mai e sarà sempre una presenza in tutti gli stadi del mondo. L'Italia è immeritatamente fuori dal Mondiale, sono i campioni europei e hanno vinto un anno fa. E' una Nazionale di massimo livello che ha fatto le cose benissimo: ha un grandissimo allenatore ed è fuori dal Mondiale perché il pallone proprio non voleva entrare in alcune gare. Dybala è un giocatore di massimo livello. Di Maria? Se la Juventus sta cercando un'ala è tra i migliori al mondo, sicuramente ha ancora qualcosa da dare al calcio mondiale. Lautaro è il nostro attaccante di sempre, lui sente la fiducia di tutti noi, dei suoi compagni, e siamo contenti di lui. Tornando a Dybala, è un giocatore e un ragazzo straordinario. Con noi non ha giocato quanto volevamo, ma speriamo sarà una buona scelta per noi per il futuro".