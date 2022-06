Italia-Argentina, Mancini: “Ripescaggio per il Mondiale? Saremo pronti. Messi…”

Mancini commenta la finalissima Italia-Argentina, passando da Maradona a Messi e sul possibile ripescaggio per il Mondiale in Qatar del 2022

"È una bella coppa, tra due grandi nazionali che hanno vinto due trofei continentali. Meritano le 90mila persone che saranno allo stadio, noi cercheremo di onorarla. Loro hanno grandi giocatori e forse il migliore di sempre insieme a Maradona: Messi. Da domani cominceremo a programmare in vista degli Europei e dei prossimi Mondiali. Un ripescaggio per il Qatar? Ho letto qualcosa, è già successo in altri casi come alla Danimarca agli Europei. Dovesse accadere, siamo pronti"