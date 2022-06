Italia-Argentina 0-3: Messi incanta. Lautaro, Dybala e Di Maria stendono Mancini

Vince l'Argentina per 0-3 la Finalissima in programma questa sera a Wembley, nel confronto con l'Italia di Roberto Mancini. Decisive le reti di Lautaro Martinez , Di Maria e Dybala

Esce trionfante dalla Finalissima di Wembley l' Argentina di Scaloni , battendo l'Italia per 0-3, grazie alle reti siglate da Lautaro Martinez, Angel Di Maria e Dybala , trascinati da un Messi in grande spolvero, protagonista assoluto della gara, autore dell'assist della rete siglata dal centravanti dell' Inter .

Una gara dall'immenso prestigio quella di questa sera, che ha visto iniziare meglio i campioni della Copa America, che partono arrembanti nei confronti del gruppo azzurro. La prima occasione degli uomini di Mancini arriva al minuto 20' con Bernardeschi che mette in mezzo un pallone interessante per Belotti che però viene anticipato in angolo dall'ex Atalanta, Romero. Qualche minuto più tardi, precisamente al ventottesimo, gli azzurri perdono un pallone velenoso a centrocampo, recuperato da Messi che va via di prepotenza a Di Lorenzo, mettendo un pallone semplicemente da spingere in porta per Lautaro che batte Donnarumma. Sul tramonto del secondo tempo, arriva il raddoppio degli argentini con Angel Di Maria, che scatta alle spalle di Chiellini e mette la sfera alle spalle dell'estremo difensore del Psg.