Irlanda-Francia, le probabili formazioni: Mbappé si prende la scena. C’è Giroud

Seconda giornata delle qualificazioni ad Euro 2024. La preview di Irlanda-Francia

All'Aviva Stadium di Dublino andrà in scena la seconda giornata del Gruppo B per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania, con il confronto in programma alle 20.45 tra Irlanda e Francia.

L'Irlanda non gode dei favori del pronostico in quello che rappresenta l'esordio della formazione di Kelly nella fase di qualificazioni ai prossimi Europei. Negli ultimi cinque incontri internazionali, lo score è quello di tre vittorie contro Lettonia, Malta e Nrovegia e di due sconfitte contro Norvegia e Scozia. L'Irlanda proverà a sfruttare il fattore casalingo per contrastare la corazzata Francia e tentare un'impresa. Dubbi per quanto riguarda le condizioni di Seamus Coleman, difensore laterale in forza all'Everton nonché pilastro sia del proprio club sia della propria Nazionale.

La Francia è senza dubbio la favorita dell'incontro, con la voglia di rivalsa dopo la sconfitta nella scorsa finale dei Mondiali in Qatar ai calci di rigori contro l'Argentina di Lionel Messi. I "galletti" hanno cominciato nel migliore dei modi il proprio percorso alle qualificazioni agli Europei 2024 in Germania rifilando un 4-0 netto all'Olanda, vera competitor nel gruppo dei francesi. Se l'ostacolo maggiore, almeno sulla carta, è stato spazzato via con questa facilità, intuibile immaginare l'esito delle prossime gare dei transalpini. Kylian Mbappé ha giocato la sua prima partita da nuovo capitano mettendo a segno una doppietta, dimostrandosi uno dei calciatori più letali del panorama calcistico globale. L'attaccante del PSG sarà tra i protagonisti anche contro l'Irlanda appoggiato da Coman e Griezmann, con anche Giroud come centravanti.

Queste le probabili formazioni del match in programma all'Aviva Stadium di Dublino alle 20.45:

IRLANDA (3-5-2): Bazunu; Egan, Collins, O’Shea; Doherty, Cullen, Molumby, Knight, O’Dowda; Ferguson, Obafemi. CT: Kelly.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Camavinga; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT: Deschamps

DOVE VEDERLA: La gara sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8, oltre che su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite).