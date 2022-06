Inghilterra-Italia, Mancini: “Nuovo ciclo? Impossibile prima. A Palermo…”

Terzo appuntamento per l'Italia di Roberto Mancini, reduce dalla vittoria contro l'Ungheria. Nella nuova gara di Nations League, gli azzurri affronteranno al "Molineux Stadium" l'Inghilterra. Alla vigilia del match, in programma domani 11g iugno alle 20:45, il ct dell'Italia è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: