Under21, Svezia-Italia 1-1: pari per Nicolato, Rovella risponde a Gustaffson

Diverse occasioni per la compagine di Nicolato, occasioni però non capitalizzate per ottenere una vittoria che avrebbe significato la qualificazione con una giornata di anticipo. L'Italia comanda il girone di qualificazione con due punti di vantaggio sull'Irlanda, che sarà la prossima avversaria degli azzurrini. Per passare direttamente a Euro2023, all'Italia basta un pareggio.