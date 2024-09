U21, oggi Italia-San Marino. Nunziata: “In Nazionale chi merita, daremo il massimo”

Le dichiarazioni del tecnico: "Gara facile? Lo diventa se la fai diventare, ma devi giocare ad alti livelli". Desplanches dal 1'.

Mediagol ⚽️ 5 settembre - 13:58

Accoglienza straordinaria per la Nazionale italiana Under 21 in quel di Latina. Gli Azzurri sono arrivati nel capoluogo pontino nella giornata di ieri per il match in programma oggi contro San Marino: allo stadio "Domenico Francioni", alle ore 16:45, in diretta su Rai 3, l'Italia U21 riprenderà la marcia verso la fase finale di EURO 2025 in programma il prossimo anno in Slovacchia.

"Siamo davvero orgogliosi di venire a giocare a Latina - ha dichiarato il tecnico Carmine Nunziata -. L'Under 21 è sempre stata una Nazionale che gira per il territorio italiano e questo è molto bello. E' una Nazionale che ha il compito di trasmettere rispetto, lealtà e condivisione. Mi piace questo grande entusiasmo, per i giocatori è molto importante. Siamo contenti anche e soprattutto di visitare l'ospedale: ci riteniamo fortunati, facciamo il lavoro che ci piace, se si può parlare di lavoro. Ma c'è chi in ospedale sta vivendo momenti difficili e portare un messaggio di speranza per noi è un motivo di grande gioia. Quella contro San Marino sarà una partita da giocare come le altre e servirà dare il meglio per portare a casa i tre punti".

"Stiamo tutti bene, a parte Prati che è out. Stiamo valutando le sue condizioni giorno per giorno. Per il resto ho l’imbarazzo della scelta. Molti potrebbero pensare che sia la partita facile, ma di facile non c’è niente. Lo diventa se la fai diventare, ma devi giocare ad alti livelli. Questo è un gruppo rodato, non ci vediamo da diversi mesi ma abbiamo un obiettivo in testa e vogliamo a tutti i costi raggiungerlo. Io dico sempre, al di là dell’avversario, che l'obiettivo è giocare il nostro calcio, al 100%, facendo le cose per bene. In Norvegia sarà diverso? Proprio per questo, abbiamo due appuntamenti importanti, dobbiamo dare il massimo. Savona? Noi teniamo d'occhio tutti quelli che sono in età. Lui ha sempre fatto parte della griglia, è giusto che lui, come Pisilli, siano qui. Per quanto riguarda le convocazioni è giusto che io abbia chiamato chi merita. I giovani sono il futuro, bisogna avere un occhio di riguardo", ha concluso Nunziata.

LA PROBABILE FORMAZIONE — ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Pisilli, Bianco, Ndour; Baldanzi; Esposito, Gnonto. CT: Nunziata.