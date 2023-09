Turchia-Italia U21, probabili formazioni: Desplanches titolare, Yildiz dal 1′

Alle ore 18:30, al Kocaeli Stadium di Izmit, l'Italia Under 21 affronterà la compagine allenata da Sürme nella seconda giornata del girone di qualificazione agli Europei 2025. "Abbiamo analizzato le cose che non hanno funzionato al debutto e sono sicuro che certi errori non verranno ripetuti. Spero di vedere maggiore intensità, un gioco più verticale, ma in tre giorni la condizione atletica non può crescere più di tanto. Serve maggiore concretezza, ma l'importante è creare: il gol arriverà", ha dichiarato lo stesso Nunziata alla vigilia della gara, in sede di conferenza stampa.