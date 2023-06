Svizzera-Italia, probabili formazioni: dentro o fuori per Nicolato, dubbio Cambiaghi

"Meritiamo di stare dentro questa competizione". Così il ct azzurro Paolo Nicolato alla sfida del match della "Cluj Arena". Con le sue parole ha invitato la squadra a lasciarsi alle spalle i torti subiti contro la Francia e continuare per la propria strada, con ancora due gare da giocare. Nel 3-5-2 del tecnico ex Lumezzane conferma per Pietro Pellegri nel tandem offesivo, accanto a lui uno tra Gnonto e Cambiaghi. Questo l'unico dubbio, oltre alla presenza o meno di Udogie al posto di uno tra Bellanova e Parisi. Per il resto terzetto difensivo con la coppia atalantina Okoli-Scalvini, completato da Lovato. Ricci in cabina di regia con Rovella e Tonali ai suoi lati.