Italia U21, Nunziata ne convoca 27: c’è Desplanches, torna Gnonto. Gli impegni

Dopo la vittoria di Bolzano contro la Norvegia, la Nazionale Under 21 si appresta ad affrontare una doppia trasferta fondamentale per il cammino verso l' Europeo del 2025 in Slovacchia . Gli Azzurrini torneranno in campo giovedì 16 novembre a Serravalle contro San Marino e martedì 21 novembre a Cork contro l' Irlanda , attualmente al comando del Gruppo A a punteggio pieno con tre vittorie su tre. Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta su Rai 2.

Per l'occasione, il commissario tecnico Carmine Nunziata ha convocato ventisette calciatori. Tra questi anche il portiere del Palermo, Sebastiano Desplanches. Tra ritorni, invece, quello di Wilfried Gnonto, che aveva già preso parte alla fase finale dell'ultimo Europeo. Prima chiamata in Under 21 per Tommaso Barbieri, difensore del Pisa. Gli Azzurrini si raduneranno entro la serata di domenica 12 novembre in un hotel di Milano Marittima: la Nazionale, dal giorno successivo a Cervia e da martedì a San Mauro Pascoli, inizierà a preparare il doppio impegno, facendo rientro in Romagna subito dopo il match di San Marino. Domenica 19, invece, la partenza per l'Irlanda.