Italia U21, Nicolato stila la lista dei convocati: presenti Raspadori, Scamacca e…

La Nazionale italiana Under 21 sarà impegnata nell’ostica gara contro il Portogallo valida per i quarti di finali degli Europei U21. Il match, previsto per lunedì 31 maggio con calcio d’inizio alle ore 21.00, si disputerà sul terreno di gioco dello stadio Stožice di Lubiana, in Slovenia. Di seguito, la lista dei convocati diramata dal CT degli Azzurrini, Paolo Nicolato.

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Delfino Pescara), Pietro Beruatto (Vicenza), Enrico Delprato (Reggina), Matteo Lovato (Hellas Verona), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Alessandro Vogliacco (Pordenone), Gabriele Zappa (Cagliari);