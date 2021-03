Italia-Slovenia, Nicolato: “Siamo orgogliosi, ce la giocheremo. Episodio Marchizza? Preferisco non commentare”

Parola a Paolo Nicolato.

Europeo U21, Italia-Slovenia 4-0: Cutrone si prende la scena e gli azzurrini conquistano i quarti

Gli azzurrini di Paolo Nicolato staccano il pass per i quarti di finale dell’Europeo Under 21 sognando in grande. Ai microfoni di Rai il CT azzurro ha commentato così la splendida vittoria dell’Italia contro la Slovenia.

“In questi due anni lo staff ha lavorato molto duramente in un periodo difficile. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto, abbiamo ottenuto risultati importanti. Oggi non era facile con una rosa ridotta all’osso. Siamo contenti di esserci arrivati, non era scontato con quello che abbiamo passato. Ce la giocheremo“.

EPISODIO MARCHIZZA– “Preferisco non commentare. Mi dispiace per Marchizza, evidentemente questo era il metro e non siamo riusciti a capirlo“.

