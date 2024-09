Italia-San Marino U21: Desplanches dal 1′, probabili formazioni e dove vederla in tv

La gara valevole per l'ottava giornata del girone di qualificazione agli Europei del 2025 è in programma alle ore 16:45.

Mediagol ⚽️ 5 settembre - 14:19

Allo Stadio "Domenico Francioni" di Latina, l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata ospiterà San Marino nell'ottava giornata del girone di qualificazione agli Europei del 2025: fischio d'inizio alle ore 16:45. Gli azzurrini torneranno in campo dopo il 7-0 dell'andata. Un test importante per Desplanches e compagni, chiamati a confermare quanto di buono fatto nelle ultime gare. Fin qui, la squadra di Nunziata - ancora imbattuta - ha conquistato quattro vittorie e tre pareggi; appena tre i gol subiti dal portiere del Palermo, sedici le reti messe a segno.

Per l'occasione, Nunziata punterà con ogni probabilità sul 4-3-1-2. Davanti a Desplanches, Ghilardi e Pirola dovrebbero comporre il tandem di centrali difensivi; Zanotti e Ruggeri agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, spazio a Pisilli, Bianco e Ndour. In avanti, Baldanzi a supporto di Esposito e Gnonto.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ITALIA U21: Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Pisilli, Bianco, Ndour; Baldanzi; Esposito, Gnonto. CT: Nunziata.

A disposizione: Zacchi, Bove, Ambrosino, Turicchia, Savona, Fabbian, Coppola, Kayode, Raimondo.

SAN MARINO U21: Amici; Giocondi, Giambalvo, Matteoni, M.Sancisi, Riccardi; Toccaceli, Valli, N.Sancisi; Gasperoni, Famiglietti. CT: Cecchetti.

A disposizione: Magnani, Guidi, Ciacci, Terenzi, Pasolini, Dolcini, Santi, Casadei, Chiaruzzi.

DOVE VEDERE ITALIA-SAN MARINO U21 IN TV — Italia-San Marino U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 3. La gara sarà visibile live in streaming su RaiPlay, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet e accessibile gratuitamente anche tramite pc, digitando raiplay.it su un comune motore di ricerca.