Italia-Norvegia, probabili formazioni: Tonali titolare, Nicolato vuole i quarti

L'Italia Under 21 si gioca l'accesso ai quarti di finale degli Europei di categoria. I baby azzurri affronteranno alle ore 20.45 i pari età della Norvegia nel terzo match della fase a gironi. Attualmente la classifica recita: Francia 6, Italia e Svizzera 3, Norvegia 0. Una vittoria potrebbe non bastare ai ragazzi di Nicolato che passerebbero il turno in caso di non vittoria della Svizzera sulla Francia. Qualora la Svizzera battesse i Bleus con un gol di scarto e un risultato diverso da 1-0 o 2-1, elvetici e transalpini avrebbero gli stessi punti degli azzurrini ma li scavalcherebbero in virtù della classifica avulsa per i gol segnati negli scontri diretti. Nel caso in cui l'Italia dovesse qualificarsi ai quarti di finale, affronterebbe una tra Spagna e Ucraina a seconda del piazzamento in classifica.