Francia-Italia 2-1: Pellegri non basta, l’arbitro condanna Nicolato. In gol Barcola

Insisteranno i bleus qualche minuto più tardi con un'interessante manovra avvolgete che si concluderà con il tiro da ottima posizione di Gouiri, servito da Barcola. Terza opportunità per i ragazzi di Ripoll nel giro di pochissimo, con uno dei più vivaci e tecnici della serata: Khéphren Thuram. L'italo-francese si sovrappone in area a Gouiri, ma Carnesecchi gli esce sui piedi e guadagna pure la rimessa dal fondo.

Nel momento più difficile della serata, ecco l'orgoglio azzurro, che con un pizzico di fortuna e una buona battuta di un calcio da fermo, riesce a pareggiare la pratica: al 36' c'è la punizione scodellata in area da Tonali e il colpo di testa vincente di Pietro Pellegri, che lascia immobile Chevalier! Grazie alla rete del pari l'Italia chiuderà la prima frazione con più vigore e ritmo, ma rischierà ancora una volta di subire gol allo scadere dei primi quarantacinque minuti. Bravo ma un po' incerto Carnesecchi a rispondere alla conclusione di Koné, rifugiandosi in angolo.

-SECONDO TEMPO: Entra Gnonto esce Cambiaghi per l'Italia. Inizio di ripresa priva di particolari occasioni. Clamoroso invece l'errore del direttore di gara e dei suoi collaboratori al 51': c'è un netto tocco con le mani da parte di un giocatore transalpino nell'area di rigore italiana, ma per Lindhout non c'è nulla. Da segnalare la pesante assenza del VAR.

Nell'ultima mezz'ora la Francia sarà per buoni tratti padrona del gioco: ritmi e pressing alto, geometrie e fluidità nella circolazione della sfera, automatismi oleati nei movimenti senza palla, linearità ed intensità nella ricerca di ampiezza e profondità. Ecco quindi il gol del vantaggio al 62': Udogie commette una follia in area, tentando un dribbling senza senso: Barcola gli ruba palla e davanti a Carnesecchi non sbaglia. Pochi giri d'orologio più tardi ci sarà un calcio d'angolo da destra di Caqueret, sul quale nascerà la girata al volo di Badé che chiamerà al riflesso il portiere azzurro. Sempre i bleus nel secondo tempo: Gouiri si sovrappone in area e centra, ma con la porta semivuota libera Pirola. Ennesima prestazione stagionale importante, da parte del subentrato Cherki, che sfiorerà un eurogol dalla lunga distanza con il portiere avversario fuori dai pali.

Al 76' Nicolato cambia le carte in tavola: fuori Pirola e Rovella, dentro Miretti e Cancellieri. Italia col 4-3-3. Sostituzioni che porteranno più vivacità e spirito propositivo. Al minuto 82' tripla occasione azzurra: Miretti si presenta davanti alla porta, Badé gli respinge il tiro, poi Chevalier para sia la conclusione di Ricci che quella di Cancellieri! L'espulsione di Badé non cambierà il risultato della sfida, nonostante gli italiani abbiano chiuso la gara nella metà campo avversaria. All'ottantottesimo la penultima opportunità di una sfida che meritava di terminare in pareggio: Gnonto incrocia col sinistro, Chevalier respinge nuovamente e Cancellieri, a porta vuota, appoggia clamorosamente sopra la traversa!

Ingiustizia indescrivibile ai danni dell'Italia in pieno recupero: Bellanova colpisce di testa, palo e salvataggio di Lukeba oltre la linea di porta: la Goal Line Technology non c'è e il gol non viene concesso! Vince la Francia2-1, la prima giornata di questo Europeo U21, che inizia in salita.