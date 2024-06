Svizzera, Rieder: “Italia buona squadra, ma abbiamo fiducia. Daremo il massimo”

Le dichiarazioni di Fabian Rieder, centrocampista della Svizzera, in vista del prossimo impegno contro l'Italia.

"Penso che l'Italia sia davvero una buona squadra con molti buoni giocatori individuali. Alla fine, non dobbiamo nasconderci perché anche noi siamo bravi. Ovviamente prendiamo la partita sul serio perché l'Italia è ancora campione d'Europa. Aspettiamo questa partita interessante".

Così Fabian Rieder, centrocampista della Svizzera, in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Italia in programma sabato.