Spagna, Rodri: “Scozia? Il loro modo di giocare fa un po’ schifo, non è calcio”

La Scozia manda ko la Spagna 2-0 nella seconda partita delle qualificazioni per Euro 2024. Una sconfitta non andata giù al centrocampista delle "Furie Rosse", Rodri, intervenuto ai microfoni di Viaplay.

"È il loro modo di giocare, bisogna rispettarlo ma francamente fa un po' schifo. Tante perdite di tempo, provocazioni, sempre per terra. Per me non è calcio. Tocca all'arbitro fare qualcosa ma lui non ha fatto niente. Ci sarà utile per la prossima volta".