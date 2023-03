Spagna-Norvegia, probabili formazioni: Odegaard affianca Sorloth, Morata titolare

Spagna e Norvegia si sfideranno alle 20:45 di sabato 25 marzo 2023 in un match valido per la 1ª giornata del gruppo A delle qualificazioni a Euro 2024 . Raggruppamento che include inoltre Scozia, Cipro e Georgia. Si tratta di un vero e proprio nuovo ciclo per la Roja, che riparte con De La Fuente, dopo l'esonero di Luis Enrique: sollevato dal proprio incarico dopo la spedizione fallimentare in Qatar. La Norvegia, dal canto suo, punta a riscattare la mancata partecipazione all’ultimo campionato del mondo.

La sfida tra Spagna e Norvegia trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) ma potrà essere seguita anche su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.