Spagna-Italia, probabili formazioni: Calafiori in dubbio, Raspadori out, Rodri dal 1′

Le probabili formazioni della sfida tra Spagna e Italia, in programma questa sera alle 21.00.

Mediagol ⚽️ 20 giugno - 13:24

Archiviato il successo in rimonta al debutto contro l'Albania (2-1), l'Italia scalda i motori in vista dell sfida di questa sera in programma alle 21.00 all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen contro la Spagna.

In virtù del pareggio nell'altra sfida del Girone, Croazia-Albania, la vincente di Spagna-Italia strapperà il pass per gli ottavi di finale da prima in classifica. In caso di parità, invece, tutto si deciderebbe all'ultimo turno, lunedì 24 giugno, quando in contemporanea, alle ore 21, gli azzurri affronteranno la nazionale di Dalic a Lipsia mentre gli iberici se la vedranno contro la selezione di Sylvinho a Düsseldorf.

COME ARRIVA LA SPAGNA — Esordio convincente per la Roja he ha battuto con un netto 3-0 la Croazia. De La Fuente dovrebbe confermare lo stesso 11 che ha travolto la Croazia, col recuperato Laporte che andrà in panchina.

COME ARRIVA L'ITALIA — Successo anche per l'Italia che, dopo aver subito un gol dopo appena 28 secondi, ha battuto l'Albania con le reti di Bastoni e Barella. Spalletti ha provato lo stesso 11 che ha vinto con l'Albania. Conferma per Calafiori in difesa e per il trio Chiesa-Frattesi-Pellegini alle spalle di Scamacca. In dubbio Cristante.

PROBABILI FORMAZIONI — SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Nacho, Le Normand, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Morata, Olmo. Ct: De la Fuente.

A disposizione: Raya, Remiro, Vivian, Grimaldo, Navas, Zubimendi, Merino, Fermin, Nico Williams, Baena, Ferran Torres, Ayoze, Oyarzabal, Joselu, Laporte.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct: Spalletti.

A disposizione: Meret, Vicario, Cambiaso, Darmian, Gatti, Buongiorno, Mancini, Bellanova, Cristante, Folorunsho, El Shaarawy, Retegui, Zaccagni, Raspadori.

ARBITRO: Vincic (Slovenia). ASSISTENTI: Kovacic-Klancnik. IV UFFICIALE: Turpin (Francia). VAR: Kajtazovic. ASS. VAR: Frankowski-Kwiatkowski (Polonia).

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La gara Spagna-Italia, valida per il secondo turno del Gruppo B a Euro 2024, è in programma alle ore 21 all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e in chiaro su Rai 1. La sfida sarà inoltre disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.