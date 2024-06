Scamacca: “Nostra forza verrà fuori a Euro2024. Albania? Sogno esordio vincente”

Le parole del centravanti azzurro, Gianluca Scamacca, in vista dell'esordio dell'Italia contro l'Albania.

Parola a Gianluca Scamacca. Il centravanti della Nazionale, intervenuto in conferenza stampa, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a Iserlohn, sede del ritiro degli Azzurri in Germania in vista della sfida d'esordio contro l'Albania.