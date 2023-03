Qual. Euro 2024: vittorie per Olanda, Polonia e Francia. Svezia a valanga, ok Austria

Otto le partite valide per le qualificazioni a Euro 2024 andate in scena questa sera. Successo di misura per Austria, Francia e Polonia che hanno rispettivamente battuto Estonia, Irlanda e Albania. Pareggio a reti bianche tra Moldavia e Repubblica Ceca, successo schiacciante della Svezia sull'Azerbaigian. Vittorie, infine, per Serbia, Olanda e Ungheria.