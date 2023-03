Qual. Euro 2024, formazioni ufficiali: da Irlanda-Francia a Olanda-Gibilterra

Ben otto le partite in programma questa sera valide per la seconda giornata dei gironi di qualificazione a Euro 2024. La Francia torna in campo contro l'Irlanda dopo il successo schiacciante ottenuto ai danni dell'Olanda per quattro a zero. Gli Orange giocheranno, invece, contro la nazionale Gibilterra che nel primo turno ha perso tre a zero contro la Grecia. La Polonia di Lewandoski sfiderà l'Albania, mentre la Svezia di Ibrahimovic dovrà fare i conti con l'Azerbaigian. L'attaccante del Milan non sarà nemmeno in panchina.