Olanda-Irlanda, probabili formazioni: Koeman con il tridente, Reijnders dal 1′

Questa sera l' Olanda ospiterà la Repubblica d'Irlanda alla Johann Cruijff Arena in un altro turno delle qualificazioni agli Europei 2024. I padroni di casa sono secondi nel proprio girone con 12 punti in sei partite e possono assicurarsi un posto nella fase finale del prossimo anno con il massimo dei punti conquistando una vittoria questa sera. Gli Oranje hanno vinto 10 delle 21 partite contro gli irlandesi, mentre sette sono state le gare perse.

COME ARRIVA L'OLANDA

Il mese scorso, l'Olanda ha perso in casa contro la Francia, ma la vittoria per 1-0 in Grecia è stata decisiva per la squadra di Ronald Koeman. Questo li porta al 2° posto nel girone e a pari punti con la Grecia, a cui resta solo una partita da giocare. In virtù di ciò l’Olanda sa che una vittoria sulla Repubblica d’Irlanda sarà sufficiente per assicurarsi un posto agli Europei.