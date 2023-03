Malta-Italia, probabili formazioni: rivoluzione Mancini, Retegui ancora dal 1′

La sfida Malta-Italia è in programma alle 20:45 al National Stadium di Ta' Qali

Alle ore 20:45, al National Stadium di Ta' Qali, l'Italia affronterà Malta nel match valevole per le qualificazioni agli Europei di Germania 2024. La squadra di Roberto Mancini scenderà in campo con un unico obiettivo: rifarsi immediatamente dopo la sconfitta rimediata lo scorso giovedì al "Maradona" di Napoli contro l'Inghilterra. Di fronte, gli uomini di Marcolini, che nella prima partita del Gruppo C hanno perso contro la Macedonia del Nord.

Una gara da non sottovalutare, come ha sottolineato il commissario tecnico azzurro alla vigilia: "E' una squadra cambiata molto, a livello tattico con Mangia s'è evoluta. E' migliorata tanto, si sanno difendere bene e fanno bene il contropiede. In Macedonia al 60° erano ancora sullo 0-0. Il quinto di destra è molto bravo, così come la loro mezzala sinistra. Ma dipenderà molto da noi", le sue parole.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Per l'occasione, Mancini punterà ancora una volta sul 4-3-3 e sulla conferma di Mateo Retegui al centro dell'attacco. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio del tecnico originario di Jesi, che dovrà fare a meno di Nicolò Barella, Leonardo Bonucci e Lorenzo Pellegrini. In tribuna anche Falcone, Buongiorno e Pafundi.

Diverse novità rispetto alla sfida contro l'Inghilterra. Davanti a Donnarumma, Romagnoli e uno tra Acerbi e Scalvini comporranno il tandem di centrali difensivi; Di Lorenzo ed Emerson Palmieri (o Darmian) esterni bassi sulle rispettive corsie. Cristante nelle vesti di playmaker guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Tonali e Pessina. Infine, Politano e Gnonto larghi formeranno il tridente con l'italo-argentino unico terminale offensivo. Retegui, infatti, al momento è favorito su Scamacca per una maglia da titolare.

Ecco le probabili formazioni del match Malta-Italia: — MALTA (3-4-2-1): Bonello; Z. Muscat, Borg, Attard; J.Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, P. Mbong; Nwoko. CT: Marcolini.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Emerson; Tonali, Cristante, Pessina; Politano, Retegui, Gnonto. CT: Mancini.

MALTA-ITALIA IN TV — La sfida per le qualificazioni ad Euro 2024 sarà disponibile in diretta tv in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming sulla rispettiva applicazione Rai Play.