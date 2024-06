Italia-Spagna, Spalletti: “Dovremo comandare il gioco, servirà una voglia matta”

Le parole del ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida contro la Spagna.

Mediagol ⚽️ 19 giugno - 15:45

Alla vigilia della sfida alla Spagna che potrebbe già essere decisiva per il passaggio agli ottavi di Euro 2024, il ct azzurro Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport.

"Voglio vedere un'Italia che ripeta la buona prestazione offerta con l'Albania, nonostante davanti ci sia una delle scuole calcistiche migliori al mondo. Sanno fare tutto benissimo e interpretano la gara al meglio. Non dovremo avere pause. Anche la nostra è una scuola importante. Giochiamo contro una delle migliori scuole calcistiche al mondo e servirà una voglia matta per dimostrare che lo siamo anche noi. Sono partite che non ricapitano più. Dovremo comandare il gioco, se no se ne esce male. L'Italia ha il collettivo, ma manca un top che decide le partite da solo"

Come si affronta la Spagna?"La chiave è giocare bene a calcio e tenere di più la palla. Con la Spagna ci vorrà qualche verticalizzazione in più, loro non ti aspettano al limite dell'area. Lo sanno tutti. Con l'Albania non potevamo verticalizzare, vedremo domani come affrontare la gara. Loro ti fanno la partita addosso, pressano sempre anche il portiere. Morata ci va 20 volte su 20 retropassaggi. Questo comporta l'avanzamento della loro linea difensiva e qualche pallata da dietro ci starà da parte nostra. Dovremo avere i tempi giuste nelle giocate".

Tutte le squadre hanno fatto il loro esordio. Dove può arrivare l'Italia?"Ci sono due strade per vincere e fare calcio. Quella del gioco di squadra e quella dei grandi campioni che hanno grandi strappi che non puoi sostenere perché hanno più roba nei muscoli per andare in campo aperto. Ci manca qualcuno che abbia quel livello top che vince le partite da solo".