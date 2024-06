Italia, El Shaarawy: “Vogliamo arrivare fino in fondo. Vincere è il nostro obiettivo”

Le dichiarazioni dell'attaccante azzurro, Stephan El Shaarawy, in vista del prossimo impegno contro la Svizzera.

Mediagol ⚽️ 26 giugno - 14:45

Parola a Stephan El Shaarawy. L'attaccante è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa due giorni dopo Croazia-Italia 1-1. Gli azzurri, tornati già in campo, inizieranno oggi la preparazione in vista dell'ottavo di finale contro la Svizzera che andrà in scena sabato alle ore 18.00.

"Finale di Lipsia? Sicuramente una grande emozione, un gol al 98esimo di dà una grande gioia. Ci ha dato consapevolezza sul fatto che questa squadra non muore mai, fare gol nel recupero non è una fortuna, ma è una qualità da squadra che ci crede fino all'ultimo. Quella di lunedì non è stata una gara eccezionale dal punto di vista della qualità a differenza di quella con l'Albania, ma c'è stato grande impegno e la qualificazione a mio avviso è meritata. Credo ci sia grande aspettativa e pressione perché siamo una squadra forte che può arrivare fino in fondo, l'Italia è campione in carica e ci sono grandi aspettative e pressione. Questa squadra è composta da grandi giocatori e grandi uomini, che sanno fare gruppo, soffrire e gioire insieme. Siamo una squadra di grande qualità che può fare bene. L'abbiamo dimostrato nella prima partita, nelle altre due potevamo fare meglio in termini di qualità e coraggio, ma questa squadra può dire la sua. Dobbiamo avere l'ambizione di poter dire la nostra in questo torneo".

Sulle parole di Yakin: "Nessuna squadra è contenta di giocare contro l'Italia, abbiamo una grande storia calcistica e non è mai semplice giocare contro di noi. L'abbiamo dimostrato anche con la Croazia, questa è una squadra che non molla e cerca di fare gol. Anche con la Spagna abbiamo provato a giocare a viso aperto e loro sono stati più bravi, ma l'ambizione deve essere quella, abbiamo le possibilità per farlo. Cercheremo di proporre un calcio offensivo e propositivo anche con la Svizzera, vogliamo arrivare in fondo perché vincere è il nostro obiettivo".